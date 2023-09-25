Сажаем на даче только такую малину: лучшие сорта на 2024 год — ягоды крупные, сладкие, ароматные

Осенью можно и нужно сажать и пересаживать малину. Делать это нужно как можно скорее, пока не наступили первые морозы. Время до них идеально для укоренения и последующего роста малины уже в новом дачном сезоне 2024 года.
Какие же сорта малины лучше всего сажать в средней полосе России. Ягоды у такой малины крупные, сладкие и ароматные.
Итак, сорта малины, которые отличаются хорошими вкусовыми качествами, высокой урожайностью и товарным видом: Абрикосовая, Атлант, Гусар, Жозели, Бабье лето, Пингвин, Журавлик, Жозефина, Маргарита, Полька, Оранжевое чудо и другие.
По материалам ogorod365.com