Осталось два дня на покупку валюты: что произойдет с курсом доллара в четверг, 28 сентября — честный расклад аналитика

Эксперты в сфере финансов практически уверены, что осталось два лучших дня, чтобы купить евро и доллары тем, кому они нужны.
Вторник и среда, 26 и 27 сентября соответственно, могут стать последними днями в сентябре, когда курс валют наиболее выгодный. С 28 сентября и доллар, и евро перейдут в рост.
Объясняется это завершением периода налоговых выплат.
«Есть мнение, что пара доллар/рубль в первой половине недели сохранит боковое движение под уровнем 97,5 рублей, а с четверга уже стоит ожидать обновления недельных минимумов», - поделился финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По мнению Антонова, уже в четверг доллар может подскочить до уровня 98 рублей.
По материалам 1prime.ru