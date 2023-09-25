Осталось два дня на покупку валюты: что произойдет с курсом доллара в четверг, 28 сентября — честный расклад аналитика

Эксперты в сфере финансов практически уверены, что осталось два лучших дня, чтобы купить евро и доллары тем, кому они нужны.

Вторник и среда, 26 и 27 сентября соответственно, могут стать последними днями в сентябре, когда курс валют наиболее выгодный. С 28 сентября и доллар, и евро перейдут в рост.

Объясняется это завершением периода налоговых выплат.

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