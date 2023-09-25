Назван лучший горький шоколад российского производства: действительно, ни грамма сахара

Шоколад на витрине супермаркета. Фото: Global Look Press

Эксперты «Марки качества» проверили шоколад российского производства.

Назван лучший российский шоколад, который не содержит сахара. По словам экспертов «Марки качества», это горький шоколад торговой марки «Победа вкуса» российской фабрики «Победа».

И это заслуженная победа, производитель на протяжении последних нескольких лет удерживает лидерство. Плитка горького шоколада с 72% какао и без сахара была обладателем серебряной медали «Инновации и традиции» (2013), а также диплома «100 лучших товаров России» (2016).

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Стоит шоколад торговой марки «Победа вкуса», в котором нет сахара, порядка 110 - 140 рублей за стограммовую плитку.

По материалам sportkp.ru

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