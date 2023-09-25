Назван лучший горький шоколад российского производства: действительно, ни грамма сахара

Назван лучший российский шоколад, который не содержит сахара. По словам экспертов «Марки качества», это горький шоколад торговой марки «Победа вкуса» российской фабрики «Победа».

И это заслуженная победа, производитель на протяжении последних нескольких лет удерживает лидерство. Плитка горького шоколада с 72% какао и без сахара была обладателем серебряной медали «Инновации и традиции» (2013), а также диплома «100 лучших товаров России» (2016).

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