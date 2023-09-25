Как подготовить чеснок к осенней посадке: замачиваем зубчики в специальном составе — овощи растут с кулак

Перед осенней посадкой чеснок необходимо замочить на 20 минут в 1% растворе перманганата калия. Эта процедура поможет защитить зубчики от болезней и вредителей.

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А чтобы озимый чеснок успел пустить корни до наступления морозов, посадочный материал следует обработать специальным стимулятором. Для его приготовления нужно раздобыть стакан древесной золы и литр кипятка.

Инструкция простая. Смешайте несгоревшие остатки древесины с водой и подождите около 3-х часов. По прошествии времени пропустите настой через фильтр и используйте получившуюся жидкость для повторного замачивания.

Погрузите зубчики в состав на 12 часов. Затем слейте зольный раствор и приступайте к посадке.

Если все сделать так, как написано в этой инструкции, культура порадует необычайно крупным урожаем. Размер луковиц удивит всех соседей.

Источник: издание belnovosti.by