Полстакана на один куст: сыплем прямо под корень — розы прекрасно перезимуют, а весной расцветут пышными цветами

Розы нуждаются в подкормке осенью. Если вы против использования минеральных удобрений на участке, подкормите свои розы золой.
В золе содержится масса полезных веществ для цветов. Благодаря внесению золы под корень, розы лучше перезимуют, а весной порадуют вас пышными цветами.
Золу можно использовать в сухом виде или развести с водой. На один куст розы вполне достаточно полстакана сухой золы. Если же хотите жидкий настой, то зола разводится в такой пропорции: 200 граммов на десять литров воды. Под корень взрослой розы выливают примерно пол-литра жидкости.
По материалам 7dach.ru