Полстакана на один куст: сыплем прямо под корень — розы прекрасно перезимуют, а весной расцветут пышными цветами

Красная роза после дождя. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто мечтает о красивом розарии.

Розы нуждаются в подкормке осенью. Если вы против использования минеральных удобрений на участке, подкормите свои розы золой.

В золе содержится масса полезных веществ для цветов. Благодаря внесению золы под корень, розы лучше перезимуют, а весной порадуют вас пышными цветами.

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Золу можно использовать в сухом виде или развести с водой. На один куст розы вполне достаточно полстакана сухой золы. Если же хотите жидкий настой, то зола разводится в такой пропорции: 200 граммов на десять литров воды. Под корень взрослой розы выливают примерно пол-литра жидкости. 

По материалам 7dach.ru

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