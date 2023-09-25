Полстакана на один куст: сыплем прямо под корень — розы прекрасно перезимуют, а весной расцветут пышными цветами

Розы нуждаются в подкормке осенью. Если вы против использования минеральных удобрений на участке, подкормите свои розы золой.

В золе содержится масса полезных веществ для цветов. Благодаря внесению золы под корень, розы лучше перезимуют, а весной порадуют вас пышными цветами.

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