Не выше 95 рублей — назван курс доллара в 2024 году: что будет с «американцем»

Глава Минэкономразвития Максим Решетников поделился мнением, что будет с долларом в следующем году. Так, к концу нынешнего 2023 года ожидается, что курс доллара будет пребывать в районе 94 рублей. А в 2024–2026 годы, как выразился министр, может сложиться «новое равновесие», на уровне 90–92 рублей за доллар.

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Ранее мы писали о том, что уже ко 2 октября, если верить прогнозам финансовых аналитиков, доллар будет стоить порядка 95 рублей. Нашу валюту поддержит новый налоговый период.

Относительно сегодняшнего дня, Центральный банк России понизил курс доллара на 3 копейки. Стоимость «американца» остается на уровне 96,04 рубля. А евро подешевел на 11 копеек — его стоимость 102,24 рубля.

По материалам ТАСС, «Интерфакс»