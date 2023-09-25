Как правильно собрать семена томатов: тонкости, которые гарантируют 100% всхожесть в новом году

Если вы решили собрать семена томатов самостоятельно, убедитесь в том, что имеете дело с сортовыми помидорами. Если перед вами гибрид, то затея не увенчается успехом. Конечно, можно попытать удачу, но на выходе будет ждать совсем не тот урожай, о котором вы мечтали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для начала выберите зрелый и здоровый плод. Помойте его под струей проточной воды и разрежьте ножом на две части. Соберите семечки с помощью чистой ложки, положите их в стакан и залейте водой.

Держите семена при комнатной температуре. Через 48 часов на поверхности воды появится тонкая пленка. Это верный знак того, что можно приступать к следующему этапу.