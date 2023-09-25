Как правильно собрать семена томатов: тонкости, которые гарантируют 100% всхожесть в новом году

Если вы решили собрать семена томатов самостоятельно, убедитесь в том, что имеете дело с сортовыми помидорами. Если перед вами гибрид, то затея не увенчается успехом. Конечно, можно попытать удачу, но на выходе будет ждать совсем не тот урожай, о котором вы мечтали.
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Для начала выберите зрелый и здоровый плод. Помойте его под струей проточной воды и разрежьте ножом на две части. Соберите семечки с помощью чистой ложки, положите их в стакан и залейте водой.
Держите семена при комнатной температуре. Через 48 часов на поверхности воды появится тонкая пленка. Это верный знак того, что можно приступать к следующему этапу.
Перемешайте содержимое стакана, а затем пропустите его через марлю. Разложите семена на бумаге. Дождитесь их полного высыхания. После этого пересыпьте посадочный материал в тканевый мешочек и уберите его на хранение.
Если все сделать в соответствии с данной инструкцией, всхожесть семян будет в районе 100%.
Источник: издание belnovosti.by