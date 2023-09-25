Посадили один сорт томатов и забыли - помидоры в полосочку, мясистые, до 7 кг с куста

Многие дачники гоняются за сортом томата «Шоколадная зебра». Помидоры вырастают крупные, в полосочку, кусты неприхотливые в уходе.

Выращиваются очень просто - надо высаживать два куста в одну лунку. Даже если одна кисть теряется у одного куста, то вторая сохраняется. То есть и получается, что один куст сохраняет другой.

Вес плода в среднем 200-400 грамм. Куст вырастает до 60 сантиметров.

Мякоть у томатов плотная, зернистая, сладкая, сочная. С одного растения можно собрать до семи килограмм урожая.

Такие помидоры надо пасынковать и обрабатывать от фитофтороза. Другого ухода не требуется.

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