Нужно несколько капель этого средства: легко и просто «оживляем» даже самую засохшую тушь и пользуемся хоть целый год

Если ваша тушь засохла, не спешите ее выбрасывать. Тушь вполне можно реанимировать, причем без особых усилий и затрат.
Для «оживления» туши вполне подойдет средство, которое наверняка есть в вашей уходовой косметички.
Это средство для снятия макияжа с глаз или же тоник для лица. Только убедитесь сначала, что в его составе нет спирта. Иначе, навредите своим ресницам и глазам.
Растворять тушь нужно осторожно, чтобы не сделать ее слишком жидкой. Пару капель капните прямо в тюбик с тушью или же на щеточку для нанесения туши на ресницы. Подождите некоторое время и можете делать макияж.
По материалам vashvolos.com