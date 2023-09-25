Нужно несколько капель этого средства: легко и просто «оживляем» даже самую засохшую тушь и пользуемся хоть целый год

Девушка красит ресницы. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто умеет экономить.

Если ваша тушь засохла, не спешите ее выбрасывать. Тушь вполне можно реанимировать, причем без особых усилий и затрат.

Для «оживления» туши вполне подойдет средство, которое наверняка есть в вашей уходовой косметички.

Это средство для снятия макияжа с глаз или же тоник для лица. Только убедитесь сначала, что в его составе нет спирта. Иначе, навредите своим ресницам и глазам.

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Растворять тушь нужно осторожно, чтобы не сделать ее слишком жидкой. Пару капель капните прямо в тюбик с тушью или же на щеточку для нанесения туши на ресницы. Подождите некоторое время и можете делать макияж.

По материалам vashvolos.com

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