Нужно несколько капель этого средства: легко и просто «оживляем» даже самую засохшую тушь и пользуемся хоть целый год

Если ваша тушь засохла, не спешите ее выбрасывать. Тушь вполне можно реанимировать, причем без особых усилий и затрат.

Для «оживления» туши вполне подойдет средство, которое наверняка есть в вашей уходовой косметички.

Это средство для снятия макияжа с глаз или же тоник для лица. Только убедитесь сначала, что в его составе нет спирта. Иначе, навредите своим ресницам и глазам.

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