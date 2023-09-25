Сажайте в мае этот сорт картофеля: самая высокая урожайность — вскопали, под ботвой по 8-10 картошин

Агрономы посоветовали самый урожайный сорт картофеля из ныне существующих. Он дает до 704 кг клубней с сотки. Картошины у этого вида овальной формы, длинные, по 110-140 граммов каждый. Такую картошку удобно чистить и все потому что глазки мелкие. Кожица и мякоть желтого цвета. Этот сорт картофеля называется «Бернина» — урожай хорошо хранится зимой, не прорастет.

Еще один важный плюс в списке перечисленных достоинств, этот сорт картофеля устойчив к болезням, иногда болеет фитофторой, но в умеренной степени. Сорт относится к среднему сроку созревания.

Также можно посадить среднеспелый сорт «Синеглазка», урожайность у него приличная, до 480 кг с сотки. Клубни овальные, массой 70-195 г. Этот сорт картошки хорошо хранится.

По материалам kp.ru