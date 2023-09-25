Газовую плиту не моем никогда: застилаем и выбрасываем — трюк от шеф-поваров

Сохранять постоянную чистоту на газовой плите - занятие не из простых. Тут нужно постоянно бдеть, отмывать и чистить.

Но точно ли это нужно делать? Может быть лучше оставить свое драгоценное время на отдых и развлечения?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

На самом деле в крупных ресторанах этим лайфхаком пользуются давно, благодаря чему плита сохраняет свою первозданную чистоту всегда! И это вообще без уборки!

Все, что нужно сделать, это отрезать лист фольги по размерам газовой печи. Убрать решетки и конфорки, застелить все фольгой и вернуть их на место. В продаже имеется как кулинарная фольга, так и специальная для плиты, в которой никаких вырезов делать даже не придется.