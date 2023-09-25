Вот куда надо лететь отдыхать осенью: в сто раз лучше Турции, теплое море, шикарная природа, дешевые фрукты

Летом и дома хорошо. А вот осенью нужно отправляться отдыхать. В теплые страны. И это необязательно Турция. К тому же, в октябре там уже не столь комфортно, как в сентябре.

В сто раз лучше Турции Таиланд. Туристический сезон там начинается в ноябре, но и в октябре там можно прекрасно отдохнуть. Цены на все гораздо ниже, а удовольствий не меньше. Теплое море, шикарная природа, дешевые фрукты, в том числе, и вкуснейшее тайское манго.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».