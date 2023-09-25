Что произойдет, если гортензию на зиму не обрезать - железное правило

Гортензию обязательно надо обрезать осенью, хотя бы соцветия. Иначе вы погубите растение, оно станет непригодным для жизни. Если цветы не убрать - снег своим весом просто сломает ветки, так как под грузом они наклонятся.

Даже если вы забыли убрать цветы и снег уже выпал - сделайте это сразу, не поленитесь. У вас еще будет шанс спасти гортензию. Дальше побеги и шапки заледенеют и вам сложно будет провести процедуру.

Не хотите трогать ветки - не надо. Но цветы убираем обязательно, это железное правило.

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