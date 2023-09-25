Посадите шикарный многолетник в сентябре и октябре - весной не узнаете дачу

В сентябре на даче можно посадить красивые растения, которые весной украсят ваш сад. И очень эффектно, например, растет декоративный лук с луковыми соцветиями, который называется «Лук Глоубмастер». Это многолетнее неприхотливое растение, может долго расти на одном месте.

Высота лука - около одного метра. Ценится за крупные плодные соцветия фиолетового цвета, которые распускаются в мае. Их диаметр может достигать 20 сантиметров.

Растение используют для украшения садовых клумб, размножается луковицами. Отлично растет в солнечном месте, грунт должен быть рыхлым.

После цветения растение отмирает до следующей весны. Декоративный лук морозостойкий, его не надо укрывать на зиму.

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