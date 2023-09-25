Сверхэффективное средство для очистки унитаза: достаточно пары чайных ложек, и известковый налет отвалится прямо на глазах

Очистить унитаз от известкового налета можно с помощью лимонной кислоты. Да, да. Это средство, которое часто используется в кулинарии, вполне подходит для того, чтобы стать заменой бытовой химии.

Достаточно всего пары чайных ложек лимонной кислоты, чтобы обработать унитаз. Лимонная кислота, по словам многих уборщиков помещений, показала себя, как сверхэффективное средство.

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