Берите только эти тигровые креветки — качественные и натуральные: цена доступная

Эксперты Роскачества назвали три лучшие марки тигровых креветок. Эта продукция прошла проверку по нескольким показателям и получила высокие баллы. В образцах не нашли ничего опасного, вредных примесей или добавок. Эта продукция полностью безопасна и даже соответствует опережающим стандартам Роскачества.

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В лидерах тигровые креветки марки Agama. Средняя стоимость за 100 граммов порядка 258,99 рубля.

На втором месте тигровые креветки марки ВкусВилл (в упаковке без головы в панцире), стоимость за 100 граммов 226 рублей.

Замыкает тройку лидеров тигровые креветки марки Seafood Line (мороженые, сырые), стоимость за 100 граммов 163,50 рублей.