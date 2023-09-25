Заменяем дорогую бытовую химию тем, что нашли в аптечке: йод — помыть окна, аспирин — постирать

Во времена СССР с легкостью обходились без дорогой химии, используя то, что нашлось под рукой. Это не только дешево, но и экологично, да к тому же эффективно.
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Например, вместо средства для мытья посуды можно использовать горчичный порошок. Он отлично растворяет жир и натуральный полностью.
Две капли йода в тазике с водой — великолепное средство для мытья окон без разводов.
Две растолченные таблетки аспирина, добавленные при стирке — это эффективный отбеливатель и пятновыводитель. А вместо кондиционера в порошок можно подмешивать соль, белье из машинки достанете нежнейшее.
Прекрасно отмывает сантехнику обычная лимонка, справляясь с известковым надетом и даже мочевым камнем.
Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова».