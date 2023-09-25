Лучшие сорта роз для средней полосы России: роскошные, пышные, не требуют постоянного ухода и не доставляют проблем

Многие садоводы не сажают розы на своих дачных участках, думая, что с этими цветами у них будет много проблем. Между тем, капризность роз — это не более, чем миф.
Существует большое количество сортов роз, которые прекрасно себя чувствуют в климате средней полосы России. Более того, они неприхотливы, не требуют особого ухода и не создают проблем. А вот цветут и украшают собой участки с весны по осень.
Итак, вот эти сорта роз, которые хорошо чувствуют себя в условиях средней полосы России: Артур Белл — выведена 60 лет назад и отличается высоким иммунитетом; Леонардо да Винчи — не боится болезней и не склонна к осыпанию; Помпонелла — неприхотлива и радует глаз до глубокой осени. Отлично растут в средней полосе розы сортов Лариса, Кроун Принцесса Маргарет, Глория Дей, Моника, Пастела, Ангела, Хайди Клум и другие.
По материалам encyclopediaroz.ru