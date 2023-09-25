Какие кустарники нельзя обрезать осенью — только весной или летом

Некоторые растения не стоит обрезать осенью, так как вы можете их испортить.

Например, спирея серая. Даже если кустарник сильно заросся за лето — не трогайте его, так как цветет он на концах побегов. Поэтому любые процедуры стоит проводить только после цветения.

Осенью не стоит трогать вейгелу. Лучшее время для обрезки — июнь-июль, после цветения. В этом случае растение успеет окрепнуть до зимы и отрастит новые побеги.

Сирень тоже цветет рано, поэтому осенью кусты не обрезают. Допускается только удаление лишней поросли. А большую обрезку проводят в мае или июне.

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