Не 95 и даже не 100 рублей: озвучен курс доллара на конец 2023 года — на какой цене застынет «американец»

Глава Минэкономразвития Максим Решетников поделился прогнозом, уточнив, каким будет курс доллара к концу 2023 года. Валюта «замрет» в районе 94 рублей за доллар. Пока эксперты придерживаются такого мнения относительно стоимости «американца».

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Ранее Центральный банк России понизил курс доллара на 23–25 сентября до 96,04 рубля. Это на 3 копейки ниже предыдущего показателя. Падение и у евро. Официальный курс понижен на 11 копеек, до 102,24 рубля.

Также мы писали, что финансовые аналитики прогнозируют, что доллар к 28 сентября будет стоит дешевле 95 рублей. Вероятно, за «американца» могут предложить 94–94,5 рубля.

По материалам ТАСС, «Интерфакс»