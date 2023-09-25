Как избавиться от плодовой гнили у яблок - может уничтожить 90% урожая

Так выглядит плодовая гниль у яблок. Фото: соцсети

Это настоящий бич садоводов.

Яблони может сильно повредить плодовая гниль. Поэтому бороться с болезнью надо, пока она не уничтожила вам 90% всего урожая. Плодовая гниль - это настоящий бич садоводов. Даже самое маленькое пятнышко на яблоке может погубить все дерево.

Болезнь проникает в плоды через любые отверстия. Например, после повреждения плодожорки, либо через контакт с заболевшим яблоком

Гниль также обожает загущенную крону, подстригать яблоню поэтому надо обязательно.

Опрыскайте яблоню в пасмурную погоду любым из средств. Хорошо подойдут «Луна экспириенс», «Томаз» или «Хорус». Выберите любое и разведите, согласно инструкции.

Далее примените средства от насекомых. Например, «Лепидоцид» или «Битоксибацилллин».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также