Как избавиться от плодовой гнили у яблок - может уничтожить 90% урожая

Яблони может сильно повредить плодовая гниль. Поэтому бороться с болезнью надо, пока она не уничтожила вам 90% всего урожая. Плодовая гниль - это настоящий бич садоводов. Даже самое маленькое пятнышко на яблоке может погубить все дерево.
Болезнь проникает в плоды через любые отверстия. Например, после повреждения плодожорки, либо через контакт с заболевшим яблоком
Гниль также обожает загущенную крону, подстригать яблоню поэтому надо обязательно.
Опрыскайте яблоню в пасмурную погоду любым из средств. Хорошо подойдут «Луна экспириенс», «Томаз» или «Хорус». Выберите любое и разведите, согласно инструкции.
Далее примените средства от насекомых. Например, «Лепидоцид» или «Битоксибацилллин».
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