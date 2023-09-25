Как избавиться от плодовой гнили у яблок - может уничтожить 90% урожая

Яблони может сильно повредить плодовая гниль. Поэтому бороться с болезнью надо, пока она не уничтожила вам 90% всего урожая. Плодовая гниль - это настоящий бич садоводов. Даже самое маленькое пятнышко на яблоке может погубить все дерево.