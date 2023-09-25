Льем в лунки под клубникой — весной по 10 ягод на кустике: вносим удобрение за 52 рубля

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Для того, чтобы приготовить это удобрение, понадобится ржаной хлеб (можно взять по самой доступной цене). Заливаем его водой и оставляем бродить на 10 дней. Затем разводим теплой водой и льем этот эликсир в лунки под клубникой. Такая подкормка напитает почву. На каждом кустике будет по 8–10 крупных ягод.

Также их можно опрыскать бором. Сначала 5 г этого средства растворяют в воде, затем добавляют в лейку.

Лучшей осенней подкормкой станет удобрение с золой. Летом соберете двойной урожай, кустики будут гнуться к земле от спелых крупных ягод. В ведре воды смешиваем 1 литр коровяка и полстакана золы. Выливаем удобрение по литру под каждый куст.

По материалам belnovosti.by