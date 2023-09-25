Как легко очистить сумку, куртку, мебель из светлой кожи: обмакиваем — будто только из магазина

Чтобы почистить любое изделие из кожи, нужно вооружиться обычными ватными дисками и муравьиным спиртом.

Метод подойдет и для натуральной кожи, и для искусственной. Очищайте с его помощью сумки, брюки, куртки, перчатки, кресла.