Как легко очистить сумку, куртку, мебель из светлой кожи: обмакиваем — будто только из магазина

Чтобы почистить любое изделие из кожи, нужно вооружиться обычными ватными дисками и муравьиным спиртом.
Метод подойдет и для натуральной кожи, и для искусственной. Очищайте с его помощью сумки, брюки, куртки, перчатки, кресла.
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Обмакните в спирте ватный диск и протрите им загрязненную поверхность. Грязь будет отходить моментально и невероятно легко.
И даже следы от шариковой ручки или маркеров легко уберутся под напором муравьиного спирта. Попробуйте.
Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»