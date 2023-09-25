Как легко очистить сумку, куртку, мебель из светлой кожи: обмакиваем — будто только из магазина

Очищение сумки. Фото: соцсети

На глазах поверхность изделия будет светлеть.

Чтобы почистить любое изделие из кожи, нужно вооружиться обычными ватными дисками и муравьиным спиртом.

Метод подойдет и для натуральной кожи, и для искусственной. Очищайте с его помощью сумки, брюки, куртки, перчатки, кресла.

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Обмакните в спирте ватный диск и протрите им загрязненную поверхность. Грязь будет отходить моментально и невероятно легко.

И даже следы от шариковой ручки или маркеров легко уберутся под напором муравьиного спирта. Попробуйте.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»

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