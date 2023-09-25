Как на самом деле нужно стирать джинсы: все делают это неправильно — даже смешно

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На самом деле даже самые дорогие джинсы можно и нужно стирать в машинке. Они сделаны из грубой ткани, прошиты толстыми нитками, не переживайте, ничего с ними не случится в процессе стирки.

А чтобы джинсы не усели, выверните их на другую сторону, бросьте в барабан и запустите режим на малых оборотах на 30 градусах.

Ну а если вы хотите надеть на себя приятные мягкие джинсы, а не стоячие колом, влейте в лоток для средств машинки кондиционер или немного уксуса.

Источник: Telegram-канал «Полно идей».