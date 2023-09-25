Как на самом деле нужно стирать джинсы: все делают это неправильно — даже смешно

Стиральная машинка. Фото: Global Look Press

Вы удивитесь, но все обстоит не так, как многие думают.

Многие хозяйки считают, что джинсы нельзя стирать в машинке и боятся портить вещь, мучаясь над брюками из денима в тазике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

На самом деле даже самые дорогие джинсы можно и нужно стирать в машинке. Они сделаны из грубой ткани, прошиты толстыми нитками, не переживайте, ничего с ними не случится в процессе стирки.

А чтобы джинсы не усели, выверните их на другую сторону, бросьте в барабан и запустите режим на малых оборотах на 30 градусах.

Ну а если вы хотите надеть на себя приятные мягкие джинсы, а не стоячие колом, влейте в лоток для средств машинки кондиционер или немного уксуса.

Источник: Telegram-канал «Полно идей».

Читайте также