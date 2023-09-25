Посеяли сидераты на свою голову — огород заполонили блошки, что делать

Сидераты — это растения, которые дачники сажают под зиму для питания почвы. Но не все они бывают безопасные. Например, горчица. Если огород не обрабатывать, то у вас может завестись крестоцветная блошка.
Вредители могут испортить вам урожай и даже вовсе лишить его.
Поэтому во избежание после посадки грядки надо обработать средствами от вредителей. Если же блошка уже завелась, то срочно срежьте зеленую массу у горчицы. Как раз ей активно питаются насекомые.
Корешки оставьте, ценность сидератов как раз именно в них, и блошкам они не интересны.
В компост пораженную траву бросать нельзя. Отвезите подальше от своего участка и закопайте.
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