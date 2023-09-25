Посеяли сидераты на свою голову — огород заполонили блошки, что делать

Сидераты — это растения, которые дачники сажают под зиму для питания почвы. Но не все они бывают безопасные. Например, горчица. Если огород не обрабатывать, то у вас может завестись крестоцветная блошка.

Вредители могут испортить вам урожай и даже вовсе лишить его.