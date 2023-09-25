Роскачество назвало лучшие прокладки — по ГОСТу: мягко впитывают, не токсичные

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На первом месте ежедневные прокладки Cotton Feel Normal perfume free. Эта продукция получила 5 баллов и 5 возможных. Прокладки дышащие, мягкие, не токсичные, в них нет вредных веществ, они не оказывают раздражающего воздействия на кожу. Прокладки имеют верхний покровный, распределительный слов, а также наружный и фиксирующий. Верхний покровный слой с отделкой, нанесенной с помощью тиснения.

На втором месте прокладки Always. Они соответствуют стандартам качества. Также обладают отличными впитывающими и удерживающими способностями

В тройке лидеров прокладки «Выгода», их производят в России. Эта продукция не токсичная. Изделия надежно фиксируются на белье и не оставляют следов клея.