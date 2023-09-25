Как защитить белые носки от красящей обуви: всего один пшик — проблема решена надолго

Белые носки есть в гардеробе любой модницы и модника. Они великолепно смотрятся с кроссовками и кедами. Но есть у этого предмета одежды один досадный минус: носки из светлых тканей очень быстро пачкаются. Даже подклад темной обуви может окрасить белоснежные изделия так, что потом не отстирать.
Как же избежать подобных проблем? Опытные хозяйки подсказали, что уберечь носки от любых загрязнений поможет самый обычный лак для волос.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Инструкция простая. Распылите косметическое средство на оба носка. Дождитесь полного высыхания изделий и используйте их по назначению.
Эффект превзойдет самые смелые ожидания: к концу рабочего дня носки по-прежнему будут сиять белизной. Объясняется все просто. Лак для волос образует на ткани незаметную пленку. Именно она и защищает носки от появления пятен.
Источник: издание belnovosti.by.