Как защитить белые носки от красящей обуви: всего один пшик — проблема решена надолго

Белые носки есть в гардеробе любой модницы и модника. Они великолепно смотрятся с кроссовками и кедами. Но есть у этого предмета одежды один досадный минус: носки из светлых тканей очень быстро пачкаются. Даже подклад темной обуви может окрасить белоснежные изделия так, что потом не отстирать.

Как же избежать подобных проблем? Опытные хозяйки подсказали, что уберечь носки от любых загрязнений поможет самый обычный лак для волос.