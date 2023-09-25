Какой навоз лучше — коровий, конский или кроликовый: никакие удобрения больше не нужны

Навоз — лучшее удобрение для растений на огороде. Но он бывает разным и важно понимать все плюсы и минусы такой подкормки.
Самым лучшим навозом является кроличий и овечий. Он самый концентрированный и богатый элементами — азот, фосфор, калий и кальций. В отличие от остальных животных, такую подкормку не надо компостировать.
Высшим классом для огорода можно назвать высушенный кроличий помет. Достаточно одной горсти в стакан с рассадой на дно — и никакие подкормки вам больше не потребуются.
Далее по рейтингу идет свиной, потом лошадиный и коровий.
Для хранения навоза нужна подстилка, то есть основание, чтобы подкормка не просачивалась в грунтовые воды и не создавала загрязнение.
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