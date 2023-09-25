Удобрения для герани не покупаем — отлично справляется луковая шелуха: рост, цветение, такая красота

Не стоит зря разоряться на дорогие удобрения для герани. Этот цветок, конечно, капризен, но ни за что не откажется от своего любимого «бульона» из луковой шелухи.

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Растение просто обожает этот отвар и всегда быстро и с благодарностью реагирует на него хорошим ростом, пышным цветением и зеленой, яркой, сочной листвой.

Залейте 30 граммов шелухи 2,5 литрами кипятка, настаивайте в течение 2 часов. Далее процедите и используйте для полива герани.

Настой луковой шелухи содержит большое количество микроэлементов, которые способствуют бурному росту и цветению растения.

Источник: selo.guru