Удобрения для герани не покупаем — отлично справляется луковая шелуха: рост, цветение, такая красота

Герань. Фото: соцсети

Подкормка эффективная и ничего не стоит.

Не стоит зря разоряться на дорогие удобрения для герани. Этот цветок, конечно, капризен, но ни за что не откажется от своего любимого «бульона» из луковой шелухи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Растение просто обожает этот отвар и всегда быстро и с благодарностью реагирует на него хорошим ростом, пышным цветением и зеленой, яркой, сочной листвой.

Залейте 30 граммов шелухи 2,5 литрами кипятка, настаивайте в течение 2 часов. Далее процедите и используйте для полива герани.

Настой луковой шелухи содержит большое количество микроэлементов, которые способствуют бурному росту и цветению растения.

Источник: selo.guru

Читайте также