Что нужно сделать с огородом в октябре — в апреле все сорняки пропадут разом: успейте

Что обязательно нужно сделать с огородом в октябре, чтобы следующей весной все сорняки пропали разом — полоть и рядить грядки с высокой травой больше не придется. Жаль, что раньше не знали! Метод одобрен — попробуйте.

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Опытные дачники, которые не так часто наведываются в огород, советуют мульчировать грядки. Можно купить все необходимое в любом садовом магазине. Идеально подойдет подкрашенная кора, древесная щепа или мелкие камешки. С помощью этого можно избавиться от сорняков в цветочных клумбах, или на грядках с кустами земляники.

Агрономы рекомендуют бесплатное средство — мульчу из свежескошенной травы. Ее можно разбросать на грядках. Внимание! Такой слой должен быть тонким, чтобы трава успеха просохнуть. Иначе пойдет процесс интенсивного гниения из-за частых дождей. Мульчировать огород можно и летом, это уменьшит рост сорняков вдвое.

Лучше всего сажать на пустых грядках сидераты — рожь, фацелию или горчицу с рапсом. Польза будет тройной. Сидераты уничтожат все сорные травы, устранят вредителей и возбудителей болезни. Кроме того, они станут отличным удобрением для будущего урожая.

Засейте сидератами огород, полейте и оставьте их расти. Недели через 3–4 нужно срезать зеленую массу, измельчить, разбросать по участку и перекопать сантиметров на 4–5. После этого полейте огород. Весной земля станет воздушной, напитанной, самое время сажать картошку, морковь, лук, капусту, свеклу и прочее.

По материалам kp.ru