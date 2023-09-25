Застарелые отмылись в три счета, вещи стали белоснежные — потратили всего 14 рублей

Белые вещи можно легко отстирать от пятен и загрязнений, используя всего один копеечный ингредиент. Вещи станут ярче, белоснежнее, свежее, практически как новые из магазина.

Заполните тазик горячей водой наполовину и добавьте в него 110 миллилитров канцелярского клея. Стоит такой тюбик в магазине всего 14 рублей!

Растворите тщательно клей и заложите в тазик вещи на два часа минимум, пока вода полностью не остынет.

Далее постирайте в стиральной машинке на привычном режиме. Пятна отойдут в три счета.

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