Больше не стираем без уксуса: совершенно новый уровень — чистота хрустальная

Сейчас все чаще современные хозяйки и блогеры вспоминают опыт советских хозяек, которые могли содержать свои вещи в идеальной чистоте без сложной и дорогой химии.

Не случайно женщины во времена СССР в процессе стирки всегда добавляли уксус и перекись водорода.

Уксус отлично заменяет собой кондиционер, смягчая ткань, а также усиливает действенность стирального порошка. Пятна с перекисью легко отходят, ткани возвращается первозданная чистота.

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Небольшое количество стирального порошка залейте примерно наполовину перекисью водорода. После чего добавьте небольшое количество уксуса.

Этот очень мощный состав для стирки справится с любыми видами загрязнений, превратит ваши вещи в чистейшие!

Источник: Life.ru