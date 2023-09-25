Доллар подешевеет на 6 рублей: в Минэкономразвития назвали месяц, когда бакс начнет сдавать свои позиции

Мнения аналитиков разделились: некоторые эксперты считают, что в ближайшем будущем доллар будет расти. А другие, напротив, предсказывают неминуемое падение «раздувшегося» бакса.

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Чиновники из Минэкономразвития поставили точку в затянувшихся спорах. По их мнению, курс доллара в скором времени упадет на 4-6 рублей. Ожидается, что «американец» будет стоить в районе 90-92 рублей уже в июне 2024 года.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников утверждает, что рубль начнет укреплять свои позиции с середины зимы. По словам эксперта, уже в январе 2024 года в обменниках будут просить не более 94 рублей за один доллар.

Источник: mk.ru