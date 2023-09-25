Самые благоприятные дни для посадки озимого чеснока: смотрим на градусник за окном

В центральных регионах России озимый чеснок обычно сажают с 20 сентября по 20 октября. Важно, чтобы дневная температура воздуха за окном установились в районе +6 градусов.

Это лучшее время для того, чтобы растение укоренилось. На этот процесс чесноку перед зимой нужно две недели. Потом наступают заморозки, и луковицы впадают в спячку.

Если вы посадите чеснок слишком рано, то он успеет выпустить перо. В итоге ударят морозы и зелень погибнет. Урожай в итоге вы получите неполноценным, и это в лучшем случае.

Для посадки выбирайте самые крупные головки чеснока.

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