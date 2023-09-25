Убрали картофель — сажаем эти сидераты: почва станет рыхлой, воздушной, напитанной

После сбора урожая, будь то редис, морковь или картофель, нужно обязательно посадить на грядках эти сидераты — почва станет рыхлой, воздушной и напитанной. Огород не должен пустовать: такие посадки обеспечат грунту питание вместо тонны удобрения и перегноя.

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После уборки картофеля на огороде можно посадить сидераты, которые восстановят почву. Это уменьшит количество сорняков, улучшит структуру грунта, увеличит количество органики и азота в почве.

Опытные дачники советуют сажать на грядках после сбора картофеля такие сидераты, как овес, рожь, горох, горчицу, люпины и донник. Засеиваем осенью, просто разбросав семена по огороду, и прикрываем мульчей.

Спустя некоторое время скашиваем ростки высотой до 15 см и заделываем их в почву, так огород не будет пустовать. А земля станет более рыхлой и воздушной.

По материалам botanichka.ru