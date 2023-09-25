Всего пять капель масла чайного дерева, и окна станут «невидимыми», без разводов и плесени

После летнего сезона окна надо отмыть, так как зимой вы уже толком их не откроете. И для этого не обязательно покупать в магазине моющие средства. Тем более сейчас все подорожало.

Просто приготовьте раствор самостоятельно. Но сначала помойте стекла обычной водой с помощью губки — это поможет оттереть приевшуюся грязь.

Далее разведите в отдельной посуде два стакана теплой воды с четырьмя столовыми ложками уксуса. Влейте одну чайную ложку любого моющего средства и пять капель масла чайного дерева. Последнее поможет убрать с рамы плесень.

Возьмите кухонную губку, отмокните ее в растворе и приступайте к мойке окон.

После процедуры смойте средство обычной водой — вы увидите, что на стеклах не останется разводов и плесени.

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