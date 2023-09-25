Метод «две ложки уксуса» для уборки кухни — выше всех похвал: липкий налет растворяется моментально

Кухню не так просто отмыть из-за постоянной готовки в ней. Жир налипает на всех поверхностях вокруг плиты и постепенно превращается в липкий плотный налет.

Чтобы не мучить близких и себя химическими ароматами от специальных средств, да и не тратиться зря, попробуйте воспользоваться народным составом.

Он легко производится из уксуса и соды. Действует он на жир великолепно! Липкая грязь легко растворяется и сходит.

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3 столовые ложки соды, 2 столовые ложки уксуса, 2 капли жидкости для мытья посуды смешайте.

При помощи губки нанесите средство на кухонные поверхности. Оставьте на пропитку. Через 20 минут все промойте.

Источник: Telegram-канал «Горничная».