Пять самых сладких сортов вишни — мякоть бархатная, медовая: с дерева до 15 кг спелых ягод

Опытные дачники назвали пять самых сладких сортов вишни. Посадите их на своем участке — не пожалеете. Ягоды будут сахарными, рубиново-красного цвета, бархатными на вкус — просто тают во рту. Слаще, чем в компоте.

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Среди лучших отметился сорт «волочаевка». С одного дерева можно собрать до 15 кг самых сладких ягод. Урожай будет сладчайшим, но с легкой кислинкой. Ягоды насыщенного красного цвета с большой косточкой, которая легко отделяется от бархатной медовой мякоти. Вкус у вишни десертный. Единственная слабость — средняя морозоусточивость.

Еще один сладкий сорт «живица», отличается отличной морозостойкостью, за это ее так любят дачники. Дает темно-красные плоды с мелкой косточкой, которую легко можно извлечь из сердцевины. Вкус ягод кисловато-сладкий. Благодаря скрещиванию с черешней этот сорт отличается своим медовым вкусом.

Также можно выделить сорт вишни «тамарис». Его отличают крупные ягоды с очень сочной и нежной мякотью с легкой кислинкой. Сама вишня невысокая, за ней легко ухаживать и собирать урожай. Этот сорт устойчив к морозам.