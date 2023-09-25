Всегда смешиваем соль и соду для чистки унитаза: не нужно трудиться, налет сам растворяется

От этого простого и дешевенького состава унитаз становится просто сверкающим. Даже мочевой камень и известковый налет легко отходят под влиянием данного средства.

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В него входят пищевая сода, поваренная соль и эфирное масло (для аромата в ванной или туалете).

Средство работает отлично, сделать его самостоятельно невероятно просто.

Смешайте 40 граммов соли, 125 граммов пищевой соды и несколько капель любого эфирного масла. Средство для очищения санфаянса готово!

Насыпайте его на загрязнения, оставляйте на полчаса, а потом промывайте ершиком.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».