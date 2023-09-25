Навоза будет уходить в три раза меньше: как улучшить плодородие почвы и сэкономить

Не у всех дачников есть возможность каждый год покупать навоз. Машина чудо-удобрения стоит от восьми тысяч рублей, это недешево. Да и не ко всем дачным участкам есть подъезд для грузовиков.

В последние месяцы навоз начал дорожать еще больше. Поэтому если у вас нет своего хозяйства, то на подкормке лучше сэкономить. Навоз можно просто увеличить в объеме. Это уменьшит расход удобрения в три раза. А почва будет еще плодороднее.

Смешайте покупной навоз с соломой, листвой и опилками. Это напитает ваш грунт полезными веществами и улучшит качество земли.

На 100 килограммов навоза понадобится 10 ведер опилок (смочите их заранее водой), а солому и листву бросайте на глаз — ими вы точно удобрение не испортите. Все смешайте и оставьте перепреть на полгода.

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