Всего горсть «золотого» удобрения под клубнику осенью — летом ягоды попрут размером с кулак

Осенью клубнику надо обязательно подкармливать. Тогда летом у вас будет шикарный урожай — на зависть соседям и родственникам.

И лучшая подкормка — это древесная зола. В ней содержится масса питательных элементов, которые необходимы растению перед зимними холодами, — калий и фосфор.

Золу можно применять как в сухом виде, так и в жидком. Важно придерживаться одного правила: если земля осенью переувлажнена от дождей, то имеет смысл золу просто рассыпать по земле. Достаточно трех чайных ложек под каждый куст.

В жидком виде золу, наоборот, применяют, если дождей осенью почти нет.

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