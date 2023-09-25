Вместо порошка теперь бросаем в машинку это средство: стоит копейки, а такое чистое белье!

Попробуйте этот эффективный народный состав для машинной и ручной стирки. Многие хозяйки утверждают, что он справляется с загрязнениями отлично.

Выводит пятна, снимает серость, удаляет отпечатки земли, ягод, травы. При этом обойдется он вам в копейки.

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Для приготовления домашнего стирального порошка вскипятите 3 литра воды, насыпьте в нее 100 граммов сухого хозяйственного мыла в порошке и 100 граммов соды. Растворите.

В лоток стиральной машины налейте примерно 1 стакан получившегося средства, запустите процесс.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».