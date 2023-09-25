Подкормка для герани «проще простого»: сразу оживает, цветет пышными шапками

Чахлую герань быстро приведет в чувство сладкий раствор. Цветок обожает его и реагирует очень быстро.

Листочки от этой простой подкормки сразу становятся ярче и сочнее, а цветы начинают появляться шапками.

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Разведите в 1 литре воды 2 столовые ложки сахара. Повторяйте подкормку 1 раз в 7 дней.

Также герань хорошо отзывается на подкормку древесной золой. 40 г золы растворите в 1 л воды. Поливайте составом герань каждые две недели.

Источник: fertilizerdaily.ru