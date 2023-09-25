В какие даты надо выкапывать озимый чеснок

Озимый чеснок все дачники сажают за 2–3 недели перед началом устойчивых заморозков. Затем растение уходит в зиму, а весной снова оживает.

В итоге выкапывают такой чеснок в центральных регионах России обычно в конце июля. Плюс-минус — все зависит от начала весны. Но обычно в начале августа он уже точно созревает.

О созревании говорит то, что у чеснока начинают желтеть нижние листья, стебель утолщается, а семенная коробочка растрескивается.

Чеснок надо выкапывать лопатой. После того, как вы вынули луковицу из земли — ее нельзя обстукивать, так как вы повреждаете зубчики, и плоды быстро испортятся.

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