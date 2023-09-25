Как подготовить яблоню к зиме: хорошо перенесет мороз, летом даст отличный урожай

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Далее аккуратно удалите лишайники и мох, используя мягкий пластиковый скребок. Очищенные места обработайте раствором медного купороса и садовым варом.

Проведите профилактическое опрыскивание стволов раствором мочевины (500 г средства на 10 литров воды).

При обнаружении зазоров на коре — отогнуть и осмотреть. Если наблюдаются насекомые, убрать их вместе с корой и сразу же уничтожить. Для обработки можно использовать карбофос.

Внесите подкормку. На 1 кв. м почвы возьмите 6 кг компоста или перегноя, добавьте 100 г суперфосфата и 100 г калийных удобрений.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».