Как подготовить яблоню к зиме: хорошо перенесет мороз, летом даст отличный урожай

Для повышения зимостойкости яблони проведите оздоровительную обрезку в сухую погоду при температуре не ниже −10 градусов.
Удалите сухие, заболевшие, поломанные ветки и те, которые растут внутрь кроны. Делайте ровные и гладкие срезы. Потом продезинфицируйте их раствором медного купороса (1 ч.л. средства на 1 литр воды), затем садовым варом.
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Далее аккуратно удалите лишайники и мох, используя мягкий пластиковый скребок. Очищенные места обработайте раствором медного купороса и садовым варом.
Проведите профилактическое опрыскивание стволов раствором мочевины (500 г средства на 10 литров воды).
При обнаружении зазоров на коре — отогнуть и осмотреть. Если наблюдаются насекомые, убрать их вместе с корой и сразу же уничтожить. Для обработки можно использовать карбофос.
Внесите подкормку. На 1 кв. м почвы возьмите 6 кг компоста или перегноя, добавьте 100 г суперфосфата и 100 г калийных удобрений.
Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».