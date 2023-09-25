Эти шлейфовые духи считаются лучшими: раскрываем тройку самых стойких и чарующих

Эксперты составили топ лучших шлейфовых духов, ориентируясь на продаваемость, стойкость, популярность и неординарность ароматов.

Эти духи заставляют людей оборачиваться вслед их обладательницам, ведь они необычны и удивительны, имеют многогранный запах, который раскрывается не сразу.

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Духи, по оценкам экспертов, отлично сохраняют свой запах на теле в течение 24 часов.

На первое место специалисты поставили парфюм Sandflowers от Montale, который пахнет ветром, морским бризом и рощами можжевельника.

Далее следует аромат Lalique Le Parfum от Lalique с нотками глубокого сандала, жасмина и упоительной розы.

На третье место эксперты поставили Casamorati Fiore d’Ulivo от Xerjoff со шлейфом магнолии и лотоса.

Источник: samyiluchshiy.ru