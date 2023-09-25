Крышки от кастрюль стали чистейшими: нагар и липкий слой ушли сами от этого порошка

Если крышки на ваших кастрюлях покрылись липким слоем или на них образовался нагар, не стоит сразу хвататься за абразив и пытаться все счистить физически.

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Есть прекрасное, весьма доступное средство, которое решит всю проблему за вас. Это всего лишь кислородный отбеливатель в порошке.

Можете купить всем знакомые «Персоль» или «БОС», либо любой другой. Работают они почти все одинаково.

Положите загрязненные крышки в таз, высыпьте две столовые лодки отбеливателя и залейте кипятком. Пойдет пенная реакция. Оставьте на 30 минут, а потом с легкостью все смойте губкой, загрязнения отойдут почти сами!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»