Чем обработать яблони и груши осенью от вредителей и болезней — волшебное средство

Если у вас появились червивые яблоки и груши, то это значит, что вам пора обработать дерево от вредителей. Считается, что именно в осенний период плодожорки особенно уязвимы, так как на улице уже начало холодать, их иммунитет снижается.

Листогрызущие вредители пытаются пробраться в укрытие и сейчас их надо атаковать. И если не предпринять меры, то они уничтожат все ваши плоды.

Садоводы используют эффективное средство «Медея». Но важно понимать, что защиту нужно проводить неоднократно. Даже когда листья опали и остались голые ветки — деревья все равно надо опрыскивать.

Именно на ветках сохраняются на зиму возбудители болезней, грибки.

Также все опавшие яблоки надо убрать с земли, так как в них тоже содержатся вредители. Уберите либо в компост, либо в специальную траншею. И на этом месте, кстати, можно будет потом посадить землянику.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».