Накапали в порошок немного аптечного средства и обалдели: такой стирки не видели — ни одного пятна

Вы навсегда откажитесь от дорогих и неэффективных пятновыводителей и отбеливателей, когда попробуете этот народный метод стирки.

Он убирает любые пятна, снимает даже тяжелые загрязнения, уничтожает посторонние оттенки с белья.

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Вам нужно будет смешать 60 мл перекиси водорода с 2 стаканами пищевой соды, 3 столовыми ложками стирального порошка. Растворить в теплой воде и замочить в ней грязные вещи.

Через несколько часов вещи достаньте и постирайте в машинке. Вы будете в восторге от эффекта!

Источник: sovkusom.ru