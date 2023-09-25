Нагар на утюге чистим за пять минут дешевым средством из аптеки: чернота сама уходит

Если у вас пригорела подошва утюга и портит вещи, не стоит спешить в магазин за специальным карандашом.

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Вполне вероятно, что в вашей аптечке уже есть средство, которое отлично уберет нагар без лишних хлопот и затрат.

Вам понадобится «Димексид». Губкой или ватным диском нанесите средство на подгоревшую поверхность, оставьте на три минуты. Жесткой стороной губки снимите все наслоения. Это будет сделать очень просто!

«Димексид» стоит около 50 рублей, а очищающие карандаши для утюга примерно 150 рублей.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».